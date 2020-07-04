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4 июля мы увидим уникальный парад планет - ФОТО 

Сегодня в 15:55 ~ 2 минуты на чтение 275
4 июля мы увидим уникальный парад планет - ФОТО 
В субботу, 4 июля, все планеты Солнечной системы расположатся в ряд по одну сторону от Солнца – произойдет так называемый большой «Парад планет». 
 
Как сообщает 1news.az, парад планет происходит в Солнечной системе в двух формах: малый парад - с участием четырех малых планет, то есть Меркурия, Венеры, Земли и Марса; большой парад - при участии Урана, Сатурна, Юпитера и Нептуна. 
 
4 июля все восемь планет Солнечной системы и Плутон, который классифицируется как карликовая планета, расположатся по одну сторону от Солнца – это большой парад планет. 
 
Уникальность этого явления в том, что все восемь планет Солнечной системы выстраиваются в один ряд раз в 170 лет. Следующие парады такого типа ожидаются в 2161 и 2492 годах. 
 
 
Парад планет, который будет проходить до августа, нельзя будет наблюдать полностью. 
 
Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает. 
 
Если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то на таком расстоянии можно было бы наблюдать, как планеты группируются в одном направлении. К сожалению, рассчитывать на то, что с крыши, балкона или на открытой местности будет доступен парад планет в классическом понимании — все объекты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила — не стоит. 
 
Отметим, что планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Соответственно, у людей будет возможность наблюдать это явление порядка двух недель. Парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно назначенное время. 
 
При этом, парад с участием трех планет происходит около двух раз в год, с участием четырех планет – раз в год, с пятью планетами – один раз в 19 лет. 
 
Тимур Рзаев

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