4 июля мы увидим уникальный парад планет - ФОТО 

~ 2 минуты на чтение 275

В субботу, 4 июля, все планеты Солнечной системы расположатся в ряд по одну сторону от Солнца – произойдет так называемый большой «Парад планет».

Как сообщает 1news.az, парад планет происходит в Солнечной системе в двух формах: малый парад - с участием четырех малых планет, то есть Меркурия, Венеры, Земли и Марса; большой парад - при участии Урана, Сатурна, Юпитера и Нептуна.

4 июля все восемь планет Солнечной системы и Плутон, который классифицируется как карликовая планета, расположатся по одну сторону от Солнца – это большой парад планет.

Уникальность этого явления в том, что все восемь планет Солнечной системы выстраиваются в один ряд раз в 170 лет. Следующие парады такого типа ожидаются в 2161 и 2492 годах.

Парад планет, который будет проходить до августа, нельзя будет наблюдать полностью.

Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

Если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то на таком расстоянии можно было бы наблюдать, как планеты группируются в одном направлении. К сожалению, рассчитывать на то, что с крыши, балкона или на открытой местности будет доступен парад планет в классическом понимании — все объекты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила — не стоит.

Отметим, что планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. Соответственно, у людей будет возможность наблюдать это явление порядка двух недель. Парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно назначенное время.

При этом, парад с участием трех планет происходит около двух раз в год, с участием четырех планет – раз в год, с пятью планетами – один раз в 19 лет.

Тимур Рзаев