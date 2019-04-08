Адвокат заплакала на суде по делу Элины Гаджиевой

Продолжается суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает 1news.az, судебное заседание, которое проходит под председательством судьи Азера Тагиева в здании Сабаильского районного суда города Баку, было объявлено открытым.

Выступая на судебном заседании, адвокат, представляющий сторону матери Элины Гаджиевой, Севиндж Алиева отметила, что директор школы Севидж Аббасова должна понести серьезное наказание, так как в течение 85 минут, закрыв дверь кабинета, не вызывала скорую, в то время как за это время 5 раз звонили в различные другие структуры.

«Кроме того, она не позволяла и другим вызвать скорую. Директор всего лишь хотела застраховать себя вместо того, чтобы оказать помощь девочке», - сказала в слезах адвокат.

Другой адвокат, представляющий сторону матери Элины Гаджиевой, Эмин Исаев указал, что результатом данного процесса должен быть месседж обществу, что они могут отправлять своих детей в школу.

«Если виновный останется безнаказанным, то как нам доверять своих детей учебным заведениям», - задался вопросом он.

Напомним, что бывший директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») в качестве обвиняемой. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее прокурор потребовал для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы (условного наказания) сроком на 2,6 года.

Cледует отметить, что ограничение свободы – это вид уголовного наказания, суть которого в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции его от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.