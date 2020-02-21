АФФА выступила с заявлением по поводу нарушения прав на трансляцию матчей

АФФА выступила с заявлением касательно прав на трансляцию матчей, проводимых под своей эгидой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azerisport, в заявлении говорится следующее:

«Права на трансляцию матчей, организовываемых и проводимых под эгидой АФФА, принадлежат АФФА и должны реализовываться под контролем АФФА. Согласно статье 40.2 Закона «О физической культуре и спорте в Азербайджанской Республике», права на использование названий и символов мероприятий по физической культуре и спорту принадлежат их организаторам. Права на размещение рекламы, освещение мероприятия по телевидению и радио, а также проведение записи трансляции и фотосъемок, определение производителя спортивной одежды, оборудования и материалов, применяемых на мероприятиях, принадлежат организаторам этих мероприятий.

Согласно статье 65 Устава АФФА, АФФА обладает исключительными правами на передачу в прямом эфире, записи или по частям аудиовизуальных данных и аудиозаписи посредством трансляции, передачи и распространения.

Распространение информации в ходе матча находится под контролем АФФА, и без письменного согласия, заранее полученного от АФФА по поводу трансляции, трансляция (в аудиовизуальной, аудио и другой форме), передача информации являются незаконными и станут причиной для передачи полномочным государственным органам для проведения соответствующих ответственных мер.

В то же время, местные клубы должны принять необходимые меры в отношении лиц, занимающихся трансляцией, передачей и распространением каких-либо аудиовизуальных данных и аудиозаписи в прямом эфире, записи или же по частям, которые не обладают полномочиями на распространение информации на территории стадиона в ходе матчей, и вывести их с территории стадиона, а также прекратить их незаконную трансляцию.

Руководствуясь соответствующими правовыми документами и пунктами законодательства, важен чуткий подход к этому вопросу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ассоциации.

1news.az