Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры

Хорватский футболист Иван Ракитич объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним клубом 37‑летнего полузащитника стал «Хайдук». Ожидается, что Ракитич станет помощником нового спортивного директора «Хайдука».

— Дорогой футбол, ты был частью моей жизни с самого первого дня. Ты дал мне больше, чем я когда‑либо мечтал.

Ты дал мне друзей, эмоции, радость и слезы. Ты дал мне целую жизнь, жизнь, которую я всегда буду нести с гордостью. Теперь пришло время прощаться. Потому что даже если я уйду от тебя, я знаю, что ты никогда не уйдешь от меня. Спасибо за все, футбол, — написал Ракитич в соцсети.

Ракитич начал профессиональную карьеру в швейцарском «Базеле», затем хавбек играл за «Шальке», «Севилью», «Барселону», «Аль‑Шабаб» и «Хайдук». В составе «Севильи» он стал двукратным победителем Лиги Европы, вместе с «сине‑гранатовыми» по четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Испании, стал обладателем Суперкубка Испании и Суперкубок УЕФА, победил в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

Ракитич сыграл 106 матчей за сборную Хорватии, забил 15 мячей и стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.