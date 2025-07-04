Представитель АФФА: «Габале» была оказана помощь в размере 700 000 манатов на год

С сентября 2024 года по июнь 2025 года на учебно-тренировочные сборы национальных команд младших возрастных групп в Габале было потрачено 265 918 манатов.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли, комментируя ограничение деятельности футбольной академии "Габала".

Он отметил, что на заседании Исполнительного комитета АФФА, проведенном в июне 2024 года, было принято решение о выделении клубу "Габала" 700 тысяч манатов на один год с целью содержания академии и инфраструктуры.

"На том же заседании для поддержки клуба "Габала" было предусмотрено проведение учебно-тренировочных сборов национальных команд Азербайджана различных возрастных групп в Габале.

Последняя часть выделенных средств была перечислена на счет клуба в конце мая.

Кроме того, в течение года были организованы сборы наших национальных команд практически всех возрастных групп в Габале. Даже были проведены международные товарищеские матчи наших национальных команд младших возрастных групп в Габале.

С сентября 2024 года по июнь 2025 года на сборы национальных команд младших возрастных групп в Габале было потрачено 265 918 манатов, что также было направлено на поддержку клуба "Габала". А в ноябре прошлого года перед матчем национальной сборной с Эстонией были выделены значительные средства на ремонтные работы и реконструкцию системы озвучивания на городском стадионе Габалы", - сказал представитель АФФА.

Отметим, что вчера клуб "Габала" объявил об ограничении деятельности академии.

Источник: Report