Али Ахмедов: Цель незаконных акций - нарушить стабильность в стране, создать противостояние

«Члены партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), как и большинство азербайджанских граждан, поддерживают стабильность в нашей стране. Поэтому каждый гражданин Азербайджана должен выразить свой протест против проведения в стране незаконных митингов. Неслучайно то, что подобное происходит после того как Президент Ильхам Алиев выразил решительную позицию в ходе дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом заявил вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов на мероприятии, состоявшемся в партии 21 октября.

Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ПЕА, по словам Али Ахмедова, целью таких акций является нарушение политической стабильности в стране, создание противостояния. А это, конечно, является делом рук сил, не любящих Азербайджан, не воспринимающих развитие нашей страны.

«Ясно видно, что организаторы незаконных митингов управляются внешними силами. Для проведения митингов выделяются специальные места. Это важно для того чтобы не мешать передвижению людей, а также для безопасности самих участников акции. Но те, кто присоединяется к незаконным акциям, не учитывают это. А это становится причиной беспокойства у людей, мешает их передвижению», - сказал Али Ахмедов.

1news.az