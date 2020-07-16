Анкара призвала Армению взяться за ум и не усугублять конфликты на Южном Кавказе

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В целях прикрытия своих агрессивных действий против Азербайджана, Армения теперь проводит предпринимает коварные попытки очернить Турцию.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в ответ на обвинения МИД Армении в открытой поддержке Азербайджана Анкарой.

«Такая лицемерная позиция Армении, которая годами продолжает незаконную оккупацию территорий Азербайджана, ясно и четко показывает, кто является главным препятствием на пути установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», - подчеркивается в заявлении.

МИД Турции отмечает, что проведение внешней политики на основании клеветы и вырванных из контекста обвинений, не принесет пользу ни региону, ни самой Армении: «В своих действиях Армения основывается на искаженном подходе к историческим событиям и пропаганде ненависти, пытаясь тем самым обосновать агрессивные действия, противоречащие нормам международного права».

Подчеркивается, что Турцию не удивляет извращенное отношение Еревана, подпитывающее агрессивный национализм: «Призываем власти Армении одуматься и стать частью урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, а не способствовать их усугублению».

Ф.Багирова