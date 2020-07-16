1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Анкара призвала Армению взяться за ум и не усугублять конфликты на Южном Кавказе

Сегодня в 10:58 ~ 1 минута на чтение 333
Анкара призвала Армению взяться за ум и не усугублять конфликты на Южном Кавказе

В целях прикрытия своих агрессивных действий против Азербайджана, Армения теперь проводит предпринимает коварные попытки очернить Турцию.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в ответ на обвинения МИД Армении в открытой поддержке Азербайджана Анкарой.

«Такая лицемерная позиция Армении, которая годами продолжает незаконную оккупацию территорий Азербайджана, ясно и четко показывает, кто является главным препятствием на пути установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», - подчеркивается в заявлении.

МИД Турции отмечает, что проведение внешней политики на основании клеветы и вырванных из контекста обвинений, не принесет пользу ни региону, ни самой Армении: «В своих действиях Армения основывается на искаженном подходе к историческим событиям и пропаганде ненависти, пытаясь тем самым обосновать агрессивные действия, противоречащие нормам международного права».

Подчеркивается, что Турцию не удивляет извращенное отношение Еревана, подпитывающее агрессивный национализм: «Призываем власти Армении одуматься и стать частью урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, а не способствовать их усугублению».

Ф.Багирова

333

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены