Апрельская сказка: Многие районы Азербайджана покрыл снег – ВИДЕО 

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Во многих районах Азербайджана в пятницу, 24 апреля, наблюдается нестабильная погода, дождь, а во многих горных районах интенсивно идет снег.

Как сообщили 1news.az в Министерстве экологии Азербайджана, в частности, в Гахе, Шеки и Дашкесане выпало 26 сантиметров снега, Хыналыге и Гядабее – 12 см, Шахдаге – 6 см, Агдере – 3 см, Халтане – 2 см.

На Абшеронском полуострове и в Баку выпало 4-1 мм осадков.

Дует северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, высота морских волн составляет 3,5 метра. Температура воздуха на 3,5 градуса ниже нормы. В Баку и на Абшероне - 9-11 градусов тепла, а в горных районах – от 3 до 8 градусов мороза.

Тимур Рзаев