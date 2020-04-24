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Апрельская сказка: Многие районы Азербайджана покрыл снег – ВИДЕО 

24 Апреля, 2020 в 13:50 ~ 1 минута на чтение 1343
Апрельская сказка: Многие районы Азербайджана покрыл снег – ВИДЕО 
Во многих районах Азербайджана в пятницу, 24 апреля, наблюдается нестабильная погода, дождь, а во многих горных районах интенсивно идет снег. 
 
Как сообщили 1news.az в Министерстве экологии Азербайджана, в частности, в Гахе, Шеки и Дашкесане выпало 26 сантиметров снега, Хыналыге и Гядабее – 12 см, Шахдаге – 6 см, Агдере – 3 см, Халтане – 2 см. 
 
На Абшеронском полуострове и в Баку выпало 4-1 мм осадков. 
 
Дует северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, высота морских волн составляет 3,5 метра. Температура воздуха на 3,5 градуса ниже нормы. В Баку и на Абшероне - 9-11 градусов тепла, а в горных районах – от 3 до 8 градусов мороза. 
 
Тимур Рзаев
 
 
 
 
 
 
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