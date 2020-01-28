Армения продолжает вооружаться

Армения скоро получит новую партию современных многофункциональных истребителей Су-30СМ.

Об этом заявил журналистам министр обороны Давид Тоноян во вторник на военном кладбище «Ераблур», сообщают армянские СМИ.

Министр обороны заявил, что Армения кратно увеличила свой военный арсенал, и процесс этот будет постоянным.

Армения в прошлом году закупила у России четыре таких истребителя. Они поступили на вооружение в конце декабря 2019 года.

В целом, по словам министра, вооруженные силы Армении увеличили свой арсенал и свои возможности для решения поставленных задач.

«Не буду раскрывать военной тайны, но увеличение идет на десятки процентов», - сказал Тоноян.

1news.az