Армяне и Bellingcat сеют раздор между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

На днях известное аналитическое издание Bellingcat опубликовало провокационное исследование армянского эксперта Масиса Ингилизяна, проживающего в Австралии, цель которого – посеять раздор между Азербайджаном и Грузией.

«Азербайджан укрепил свои позиции на новых высотах на грузинском участке горы Бабакьяр», - говорится в материале, перевод которого на русский язык растиражировали армянские СМИ.

В статье утверждается, что «гора Бабакьяр является точкой разграничения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана».

«Укрепление Азербайджаном своих позиций переместилось на север, через границу на территорию Грузии. Азербайджан установил контроль над этим новым пиком в апреле 2019 года, судя по имеющимся спутниковым снимкам. В то время как азербайджанские официальные источники не давали четких пояснений о направлении позиций, некоторые русскоязычные СМИ писали, что грузинская территория была нарушена в результате недавних стратегических передвижений», - отмечает в своей статье Ингилизян.

При этом, автор статьи отмечает, что ранее «начальник штаба Пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов 16 августа заявил, что азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах».

При чем тут граница с Грузией, автор, конечно же не отмечает, умалчивая, что «линией соприкосновения» в Азербайджане называется исключительно линия фронта на территории Карабаха. Следовательно, никакого отношения данное утверждение представителя погранвойск к Грузии, иметь не могло.

Тем не менее, ссылаясь на данные спутниковых фотографий, полученных из общедоступного сервиса Google, Ингилизян утверждает, что в апреле 2019 года военное продвижение Азербайджана якобы произошло именно на территории Грузии.

При этом следует отметить, что армянский автор в своей провокационной статье также напоминает об инциденте, имевшем место на территории Кешикчи Даг. Какое отношение данная информация имеет к его фантазиям относительно горы Бабакьяр остается загадкой.

Масис Ингилизян

Также следует особо подчеркнуть, что никакой информации на сей счет ни в грузинских, ни в азербайджанских СМИ не было – налицо откровенный вброс, цель которого рассорить дружественные народы.

Как сказал 1news.az военный эксперт, бывший командир корпуса, полковник запаса Шаир Рамалданов, ни один шаг на границе азербайджанская сторона не делает, не согласовав его с грузинской стороной.

«Места, где азербайджанские пограничники несут службу, тоже согласованы с грузинской стороной», - сказал он.

По его словам, с другой стороны, процесс демаркации и делимитации границы продолжается и не завершен.

«Азербайджан не претендует ни на чьи земли и всегда решает все вопросы со своими соседями в рамках международных норм и взаимного согласия», - сказал он.

Военный эксперт назвал неслучайным тот факт, что именно армяне стали распространять подобную информацию, указав, что в произошедшем ранее инциденте в Кешикчи Даг между гражданами Грузии и пограничниками Азербайджана тоже прослеживался армянский след.

«Но с этим разобрались грузинские власти и азербайджанская сторона и все поставили на свои места. Здесь тоже прослеживается откровенное намерение армянской стороны разжечь очаг напряженности непосредственно на грузинской границе», - сказал он.

Ш.Рамалданов напомнил, что подразделения Пограничной службы Азербайджана на границе с Арменией некоторое время назад провели определенные мероприятия и усилили свои позиции.

«Все это армянскую сторону обеспокоило и даже были инциденты, но наши пограничники с честью справились тогда с поставленной задачей», - сказал он.

1news.az