Ляман Гулиева: Я вызвала «трезвого водителя» через службу 189, а он разбил мне машину... - ФОТО

Летним субботним вечером Ляман Гулиева была вместе с ребенком в гостях.

Выпив бокал вина, решила воспользоваться услугой «Трезвый водитель», чтобы вернуться домой на своей машине.

По словам девушки, водитель с первого взгляда показался ей слишком нервным и раздраженным. Однако она решила не делать из мухи слона и не стала менять водителя.

В дороге опасения оправдались – водитель ехал неспокойно, то резко притормаживая, то давая газу, без надобности менял полосы, хотя задачи доехать как можно быстрее перед ним не стояло.

Не доехав до места назначения совсем немного, он «доигрался» – не успев вовремя затормозить перед стоявшей перед ним машиной на светофоре, он резко вывернул в сторону, сильно поцарапав боковую сторону стоявшего у дороги такси, и смог затормозить уже после светофора.

Инцидент произошел на проспекте Гянджа (Ахмедлы) 13 июля. Известно о нем стало на днях в результате обращения пострадавшей в редакцию 1news.az.

«Слава Богу, никто не пострадал. Но от всего этого шума ребенок проснулся, испугался, стал плакать… Успокаивая ребенка, мне пришлось выйти, чтобы разобраться, что произошло…» - рассказывает Ляман.

«Водитель стал уверять меня, что с тормозами на моей машине есть проблема, что они не работают. Хотя я была абсолютно уверена, что с тормозами все в порядке, так как только недавно сама была за рулем, и в целом, регулярно проверяю машину», - говорит девушка.

Настаивая на неисправности тормозов, водитель все же настоял на том, чтобы довезти своих пассажиров до дома. Сам же обещал вернуться на место, чтобы договориться с владельцем протараненного такси. Как выяснилось позже, он этого не сделал, спокойно уехав с места происшествия.

В результате отвечать перед пострадавшим водителем такси пришлось хозяйке машины. Вопрос дошел до разбирательства в Дорожной полиции. В итоге все расходы по ремонту как своей машины, так и машины такси была вынуждена оплатить сама пострадавшая – Ляман Гусейнова. «Трезвый водитель» же, по ее словам, имел наглость просить ее оплатить еще и его штраф за совершенные нарушения.

Стоит отметить, что, по словам девушки, сразу после происшествия она обратилась в службу 189 Taxi, где она делала заказ, с просьбой разобраться в произошедшем, однако там ей ответили, что ответственности в подобных случаях не несут.

«Мне сказали, что могут предоставить имя и контакты водителя, которого они мне в тот день направили, и решать вопрос я должна напрямую с ним, так как служба такси юридически не несет ответственности за действия своих водителей», - рассказывает Ляман.

«Я была, мягко говоря, удивлена услышать такое. Но доказывать что-то не было ни сил, ни времени», - говорит Ляман, которой в службе 189 Taxi не предложили даже вернуть оплату за столь неудачную поездку.

За все отвечает водитель

В 189 Taxi, комментируя сложившуюся ситуацию, сказали, что в соответствие с законодательством Азербайджана компания занимается двумя видами деятельности – предоставлением услуги такси на собственных автомобилях и предоставлением информационных услуг, то есть, принятием заказов от клиентов и перенаправлением их третьим лицам.

В том случае, когда компания предоставляет услугу такси при помощи автомобилей, имеющихся на собственном балансе или эксплуатируемых на основе арендного соглашения, водители принимаются на работу на основе ежемесячного оклада. Во время предоставления услуг компания несет ответственность за состояние автомобиля, водителя и т.д., сказал 1news.az Самир Керимов, директор компании 189 Taxi, работающей на рынке Баку уже 10 лет.

Когда же компания предоставляет информационные услуги, то есть, принимает заказы через различные каналы (звонки, приложение) и перенаправляет эти заказы третьим лицам (водителям на своих автомобилях либо другим таксопаркам, которые владеют автомобилями), водители выступают в роли физических лиц-налогоплательщиков, с которыми у компании есть контракт о предоставлении услуг, пояснил директор. За такие заказы с водителей взимается комиссия в размере, соответствующем сумме заказа.

«В таком случае за поездку полностью отвечает водитель», - сказал Самир Керимов, пояснив, что услуга «Трезвый водитель» предоставляется в рамках второго соглашения.

«То есть, мы принимаем заказ и передаем его водителю. На следующем этапе, так как водитель уже непосредственно предоставляет услугу клиенту и получает от него прибыль (и за данные услуги платит свои налоги), всю ответственность за заказ несет водитель», - добавил он.

«В данном конкретном случае (с Ляман Гусейновой), о котором нам, к сожалению, сразу не сообщили (ни клиент, ни водитель), ответственность несет водитель», - резюмировал Самир Керимов.

Компания 189 Taxi со своей стороны, по словам директора, во время принятия заказа уточняет у клиента, является ли он собственником автомобиля или управляет по доверенности, имеет ли обязательное страхование автомобиля. Заказ принимается только в том случае, если клиент является владельцем машины и имеет страховку.

Снижение цен – снижение качества

Учитывая, что компания 189 Taxi – не единственная, которая предоставляет услугу «Трезвый водитель», и сама услуга пользуется большим спросом в Баку, мы решили разобраться, как же законодательно регулируется система прав и обязанностей в случае, если водитель совершает ДТП на машине клиента.

Кто и в какой степени несет ответственность в данной ситуации, и на что имеет право пострадавший клиент?

Автоэксперт Эльмятдин Мурадлы поясняет: поскольку услуга «Трезвый водитель» новая для Азербайджана, законодательно она никак не регулируется. Компании же, работающие на рынке услуг такси, работают в условиях жесткой конкуренции, поэтому об ответственности и репутации задумываются мало.

«Закон не прописывает требования к предоставлению услуги «Трезвый водитель», и это создает большие проблемы. Порой бывает, что вместо трезвого водителя на вызов приезжает человек, который находится под воздействием алкоголя, наркотиков или попросту без водительских прав», - сказал Эльмятдин Мурадлы, главный редактор авторитетного автомобильного сайта Avtosfera.az.

Фото: Facebook-страница «189 taxi»

И если на наличие алкоголя и наркотиков клиент проверить приехавшего водителя не может, то потребовать предоставить водительские права или удостоверение личности – в полном праве, отмечает он.

«Компании, действующие в сфере предоставления автоуслуг, работают в условиях жесткой конкуренции, где основным средством борьбы является снижение цен. Однако постоянное снижение цен ведет к снижению качества услуг», - сказал Эльмятдин Мурадлы.

Он добавил, что для удержания низких цен компании набирают на работу водителей сомнительной квалификации, а порой и людей, абсолютно не соответствующих требованиям профессии.

«В целом закон Азербайджана говорит, что любой человек, у которого есть водительское удостоверение, имеет право управлять чужим автомобилем, если его владелец находится в салоне вместе с ним. В этом случае ответственность за сохранность пассажиров и машины несет находящийся за рулем человек, а не владелец машины», - сказал эксперт.

«Есть компании, которые обговаривают в договоре с нанимаемыми на работу водителями вопрос страхования автомобилей, которыми управляют их сотрудники. Однако таких компаний мало, и, как правило, этот аспект отражается на стоимости услуги «Трезвый водитель», - сказал он.

По словам Эльмятдина Мурадлы, в случае если «трезвый водитель» совершил ДТП на машине клиента, то Дорожная полиция должна выдать владельцу машины заключение, в котором отмечается, что в ДТП виновен находившийся за рулем человек. С этим заключением владелец машины должен обратиться в суд, приложив к заявлению распечатку, доказывающую факт заказа услуги «Трезвый водитель».

В целом же автоэксперт считает крайне важным заполнить законодательный пробел в области регулирования прав и обязанностей между клиентами и компаниями, предоставляющими автомобильные услуги, учитывая рост спроса на них.

Елена Остапенко, Тимур Рзаев