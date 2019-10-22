«Автолюкс Азербайджан» открыл в Баку новый автомобильный шоурум и технический сервис – ФОТО – ВИДЕО

Новооткрывшийся шоурум и автосервис расположились по адресу: улица Ашиг Молла Джума, 42 B.

В связи с торжественным открытием была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие представители ведущих азербайджанских СМИ, на вопросы которых отвечали заместитель директора «Автолюкс Азербайджан» Азер Джалилов и маркетинг менеджер компании Илькин Гурбанов.

В ходе пресс-конференции А.Джалилов рассказал об истории компании «Автолюкс Азербайджан», основанной в 2012 году с целью предлагать жителям страны самые популярные в мире автомобили: «Мы начали свою деятельность в Баку в качестве официального дилера марки Ferrari, а затем стали официальным дилером другого итальянского гиганта – автомобильного бренда Lamborghini и Collezione Automobili Lamborghini».

После в портфель брендов были включены Aston Martin, и в 2017 году компания FCA, представляющая такие бренды, как Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional и Jeep. Азер Джалилов отметил, что Jeep Wrangler является одним из лидеров продаж в «Автолюкс Азербайджан».

С марта 2019 года «Автолюкс Азербайджан» также официально представляет в стране такие автомобильные бренды, как Jaguar и Land Rover. По словам представителей компании, ведется активная работа над еще большим списком представляемых ими брендов.

Говоря о новинках, которые в скором времени будут представлены в Баку, А.Джалилов отметил кроссовер Alfa Romeo Stelvio вышедший в версии Quadrifoglio: «Очень радует, что интерес к бренду Alfa Romeo в Азербайджане с каждым днем растет все больше и больше. В целом мы планируем еще более расширить представление в Азербайджане итальянских автомобильных брендов».

Также «Автолюкс Азербайджан» расширит и представление в стране электромобилей, которые становятся в Азербайджане все более популярными. Отметим, что у компании есть своя автозаправочная станция, расположенная рядом с первым шоурумом и автосервисом, по адресу: Узеира Гаджибейли, 57.

Особо подчеркнем, что параллельно с новым шоурумом и автосервисом продолжит свою работу и первый; главное же отличие новооткрывшегося шоурума и сервиса в его масштабности и еще большем количестве предоставляемых услуг.

Маркетинг менеджер «Автолюкс Азербайджан» Илькин Гурбанов рассказал о том, что новый автомобильный шоурум и технический сервис созданы по международному стандарту FCA и четко соответствуют международным нормам, это касается как стиля и дизайна, так и организации и методов работы.

Открывшийся технический автосервис – это сервис нового поколения, который берет на себя решение любых проблем, связанных с вашим автомобилем, осуществляя любые виды работ и всестороннего технического обслуживания.

Официальный сайт «Автолюкс Азербайджан» - https://www.autolux-azerbaijan.com/







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