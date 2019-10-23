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Автомобиль сбил девушек на центральном проспекте Баку - ВИДЕО

Сегодня в 16:27 ~ 1 минута на чтение 612
Автомобиль сбил девушек на центральном проспекте Баку - ВИДЕО

Серьезное ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito (госномер 90-ТР-730) сбил трех девушек, перебегавших проспект в неположенном месте.

От силы удара одну из девушек отбросило на асфальт, она получила серьезные травмы. Остальные две девушки отделались легкими травмами, они сразу бросились на помощь подруге.

По факту ведется разбирательство.

Отметим, что в этом районе проспекта Гейдара Алиева строится новый подземный переход.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az

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