Аяз Салаев говорит «да» эротике в азербайджанском кино: «В этом нет ничего безнравственного…» - ВИДЕО

Известный азербайджанский киновед, кинорежиссер, сценарист, педагог и телеведущий, актер заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев стал очередным гостем программы «3D», которую ведет виртуальный ведущий Дадаш Дадашлинский.

В своей беседе с Д.Дадашлинским А.Салаев затронул тему телевидения: «Тихо-тихо время телевидения уходит, его заменяет Интернет. В моей семье у каждого есть компьютер, где каждый из нас смотрит телевизионные программы. Телевизор дома есть, но уже больше года его не включаем».

Говоря о состоянии современного азербайджанского кино, А.Салаев подчеркнул, что его больше волнует завтрашний день азербайджанского кинематографа, нежели сегодняшний: «Что с ним будет в будущем – вот, что меня волнует. На всех, кто сегодня в этой сфере, лежит большая ответственность – это создание независимого кинематографа в независимой стране. Об этом я думаю, а не о кино, думаю о творцах, которым следует прийти в эту сферу».

Кинорежиссер считает, что влияние творческих людей на азербайджанское общество должно усилиться, подчеркивая, что настоящие творцы ставят художественные и моральные моменты выше денежных: «Творческие люди сами должны сделать все, чтобы быть влиятельными, показав и доказав обществу, что их следует ценить. Если творческий человек не получает нужной оценки и после перестает заниматься творчеством, значит, он и не был таковым».

По мнению А.Салаева, творческие люди должны господствовать над временем и отражать общество, быть своеобразным зеркалом: «В этом цель творческих людей, а не в том, чтобы развлекать. Общество должно выделяться своими учеными и творческими деятелями».

Кинорежиссер также заявил, что ненавидит режиссеров, которые снимают фильмы исключительно с целью заработка, а не выражения себя: «Не уважаю тех, кто работает исключительно на кассовый сбор. Я поддерживал независимое кино до того момента, пока сам не оказался на двух премьерах, куда был приглашен. Но с ужасом я смотрел не на экран, а на то, как реагирует на фильм зал, им нравилось то, что происходило на экране».

Поинтересовался Дадаш Дадашлинский у А.Салаева и о том, почему его фильм «Yarasa» не показывают по азербайджанским каналам, на что виртуальный ведущий получил следующий ответ: «За пределами Азербайджана фильм был встречен очень хорошо. Сегодня себя следует хвалить, но я этого делать так и не научился. В Сети фильм есть, но в очень плохом качестве, что я постараюсь исправить. Что касается азербайджанского ТВ, то он был показан в свое время на таких каналах как Sara TV и ANS TV».

В фильме «Yarasa» присутствуют эротические сцены, вызвавшие в свое время резонанс, о чем кинорежиссеру припомнил Д.Дадашлинский, поинтересовавшийся у А.Салаева, нужны ли Азербайджану эротические фильмы и чему они могут послужить.

«Фильм был снят в 1993 году. Эротические фильмы – нет, а эротика в азербайджанских фильмах – да. И этот факт никак не говорит о безнравственности, кино показывает жизнь людей, а эта тема одна из главных, если не самая главная в жизни. В основе мировой культуры и искусства заложена эротика – в Гобустане вы можете увидеть изображения голых женщин. Не принимаю какие-либо ограничения и если сниму фильм, то в нем снова будет эротика. При этом я противник показа «Yarasa» до 00:00 на ТВ, но кинотеатр это совсем другое».

Аяз Салаев также согласился с Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой, в пух и прах раскритиковавшими фильмы Marvel: «Полностью согласен с ними. И тут не может быть речи о зависти, если бы они и завидовали, что Феллини и Чаплину, а не подобным проектам».

В ходе программы Аяз Салаев также рассказал о том, что он в данный момент работает над полнометражным документальным фильмом, однако темы проекта не озвучил.

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Ф.В, Г.Р.