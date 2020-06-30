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AZAL обратился к пассажирам в связи с авиабилетами на рейс Баку-Стамбул-Баку

30 Июня, 2020 в 22:09 ~ 1 минута на чтение 887
AZAL обратился к пассажирам в связи с авиабилетами на рейс Баку-Стамбул-Баку

В связи с появлением различного рода сообщений о продаже различными лицами авиабилетов на специальные рейсы по маршруту Баку-Стамбул-Баку Национальный авиаперевозчик Азербайджана просит пассажиров доверять только официальной информации и не верить различным предложениям от других источников, говорится в сообщении AZAL для прессы.

"Так, билеты в настоящее время продаются только на официальных сайтах авиакомпаний AZAL и Turkish Airlines.

Напоминаем, что начиная со 2 июля по 29 августа авиакомпания AZAL дважды в неделю (по четвергам и субботам) будет совершать авиаперелеты между Баку и Стамбулом. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля будет выполнять рейсы по средам и пятницам.

В случае покупки билетов с каких-либо сторонних ресурсов есть риск получить недействительные авиабилеты и потерять деньги.

При появлении подобных предложений следует обращаться в правоохранительные органы для проведения расследования", - говорится в сообщении AZAL.

Источник: Trend

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