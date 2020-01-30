Азербайджан и Украина подписали документ о сотрудничестве в нефтегазовой области - ФОТО

30 января в Киеве состоялось заседание Азербайджано-украинской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству.

В заседании приняли участие с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.

Поприветствовав гостей, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель отметил, что между Азербайджаном и Украиной развиваются связи сотрудничества во всех сферах, в том числе энергетики. В Одессе есть нефтегазовые предприятия, представленные для приватизации. Украинская сторона заинтересована в инвестициях азербайджанских компаний в эту сферу.

Министр сказал, что Азербайджан может экспортировать нефтегазовую продукцию на внешние рынки через Украину. В том числе, возможна транспортировка нефти в Беларусь.

А.Орджель отметил, что Украина в настоящее время начала тесно сотрудничать с европейскими странами для транспортировки нефтегазовой продукции. Украина может помочь в поставках азербайджанской продукции на эти рынки. Министр также подчеркнул, что его страна заинтересована в участии в проекте «Южный газовый коридор».

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов сказал, что предложения, выдвинутые украинской стороной в области энергетики, изучаются. Также проводятся консультации по вопросу транспортировки азербайджанских нефтепродуктов через Украину: «Считаю, что решения по предложенным и выдвинутым на заседании, будут приняты после решения экспертов. Сегодня SOCAR вкладывает достаточные средства в Украину. В Украине под брендом SOCAR действуют 60 автозаправочных пунктов и 4 нефтебазы. Думаю, что SOCAR и в дальнейшем будет расширять свою деятельность в Украине».

Президент SOCAR Р.Абдуллаев заявил, что SOCAR заинтересована в расширении своей деятельности в Украине: «Я думаю, что как положительный результат этого визита и встреч, сотрудничество между двумя странами в области энергетики будет развиваться и в дальнейшем».

После обсуждений был подписан документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной в нефтегазовой сфере. Документ содержит также вопрос транспортировки азербайджанских нефтепродуктов посредством Украины.

АЗЕРТАДЖ