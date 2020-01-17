Азербайджан направил генсеку ООН письмо в связи с незаконным арестом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Письмо главы Постоянного представительства Азербайджана при ООН, адресованное генеральному секретарю ООН в связи с незаконным арестом со стороны Армении азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, было опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД), в документе нашло отражение неоднократные заявления на международном уровне о незаконности контролируемой Арменией сепаратистского режима, являющегося результатом агрессии, расовой дискриминации и этнической чистки.

В письме, адресованном генеральному секретарю ООН в связи с незаконным арестом Д.Аскерова и Ш.Гулиева, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН особо отметил, что указанные лица были незаконно арестованы, были подвергнуты «суду» и приговорены к длительному лишению свободы на основании надуманных обвинений незаконной и не имеющей полномочий для этого организации сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В письме подчеркнуто, что Д.Аскеров и Ш.Гулиев не были проинформированы о выдвинутых против них обвинениях, некоторое время содержались с лишением права переписки и общения.

В документе доводится до внимания, что в заявлениях, озвученных армянскими официальными лицами до «суда» и в ходе «суда», их выставляли как «провокаторов», «убийц» и «наемных преступников», а также отмечается, что выдвинутые обвинения против указанных лиц не были объяснены на языке, который бы они понимали, не оказывали им адекватной помощи посредством переводчика и что «суд» велся на армянском языке, который они не понимают.

В документе особо подчеркивается изолированное содержание Д.Аскерова и Ш.Гулиева в тюрьме и отсутствие любых контактов, исключая Международный Комитет Красного Креста. Также отмечается, что темой жалобы, направленной в Европейский суд по правам человека является дискриминация Д.Аскерова и Ш.Гулиева по этнической и национальной принадлежности, отсутствие какого-либо юридического основания или легитимности, а также нарушение прав упомянутых лиц.

1news.az