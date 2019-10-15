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Азербайджан проиграл Швейцарии

Сегодня в 21:55 ~ 1 минута на чтение 280
Азербайджан проиграл Швейцарии

Сегодня молодежная (U-21) сборная Азербайджана  по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы играла со сборной Швейцарии.

Как сообщает 1news.az, матч проходил в Сумгайыте на «Капитал Банк Арене».

Игра завершилась победой швейцарцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 33-ей минуте матча. Байрами забил довольно курьезный гол. В целом, сборная играла хорошо, но не смогла забить ни одного гола.  

Составы команда:

Азербайджан: Камран Ибрагимов, Амин Сейдиев, Туран Манафов, Нихад Тамазов, Гаджиага Гаджилы, Фарид Набиев, Исмаил Ибрагимли, Догукан Оксуз, Антон Кривоцюк, Барыш Экинчиер, Озанджан Кекчю.

Швейцария: Рачьоппи, Лотомба, Сидле, Бамер, ван дер Верфф, Домджони, Ндой, Тома (к), Гиймено, Байрами, Варгас.

Теймур Максутов

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