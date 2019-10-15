Азербайджан завоевал Золотой кубок Балканского международного кулинарного чемпионата - GastroMak 2019 - ФОТО

С 10 по 14 октября 2019 года в городе Охрид (Северная Македония) проходил Международный кулинарный чемпионат - GastroMak 2019. Азербайджанские кулинары, представляющие нашу страну на этом чемпионате, вернулись на родину с потрясающими результатами.

Мы обратились за комментариями к исполнительному директору Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана (ACSA) Фархаду Ашурбейли.

- Да, нашу ассоциацию и, соответственно, страну представляла делегация из 8 человек. Во-первых, если помните, одним из призов национального чемпионата Chefs Cup 2019, прошедшего в мае этого года в ЭкспоЦентре, была путевка на этот чемпионат. Также страну представляли другие кулинары, не входящие в команду, и, что самое главное - официальные судьи чемпионата, представляющие нашу страну. Несмотря на то, что это - первая поездка нашей молодой Ассоциации кулинаров, мы показали отличный результат. Наш повар Ниджат Бабаев взял Кубок чемпионата в категории «черный ящик» (основное соревнование, где повара не знают список продуктов, из которых должны будут готовить). Помимо этого, Ниджат Бабаев взял «золото» в категории «Лучшее блюдо из рыбы» и «бронзу» за «Блюдо в стиле модерн». Илькин Гулиев взял две «бронзы» за блюда из курицы и современную кухню, Турал Гулиев - две «бронзы» за блюда из рыбы и современную кухню, а Фарид Мамедов – «бронзу», «серебро» и «золото» за рыбное блюдо, современную кухню и класс пиццы, соответственно.

Также азербайджанская делегация завоевала четыре золотые медали в командном зачете в категориях BBQ Fish by Don David, «Лучшая презентация национального сладкого стола», «Лучшая презентация национального блюда стран-участниц – Долма» и «Лучшая презентация национального блюда стран-участниц – Шах плов». Хотелось бы отметить, что именно благодаря этим презентациям «Шах плов» был выбран основным блюдом на гала-ужине в честь окончания чемпионата и торжественно представлен представителям десятков стран. Ну и два «золота» мы взяли за лучшие мастер-классы от судей чемпионата, их получили Сархан Мамедов и Араз Ахмедов.

Хотелось бы отметить, что мы, как представители Азербайджана, получили официальное приглашение на участие в одном из крупнейших кулинарных событий планеты, которые пройдет в рамках выставки SIAL 2019 в Абу-Даби. А наши повара за отличный результат, показанный в Охриде, получили приглашение стать зрителями на закрытом мероприятии Клуба шеф-поваров со звездой Мишлен, которое пройдет в Италии.

1news.az