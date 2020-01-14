Азербайджанца, сброшенного в Москву-реку, похоронили на кладбище для бездомных: Отец отказался забрать тело сына - ФОТО

Азербайджанец, найденный в Москве-реке, был похоронен на кладбище для бездомных.

Как сообщает 1news.az, об этом Lent.az сообщил глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

По его словам, как только стало известно о происшествии, немедленно было начато расследование

«Мы, точнее, наша структура, а также председатель азербайджанской общины города Кирова Эльнур Гусейнов, независимый журналист Эльмар Эльминур и другие активные члены диаспоры смогли установить личность данного лица. Им оказался бакинец по имени Салим, его отца зовут Ариф. Он был убит приблизительно в сентябре, труп был выброшен в Москву-реку. Некоторое время назад, можно сказать, в неузнаваемом состоянии, тело было доставлено в морг», - сказал Ш.Тагиев.

По сообщению, первой в полицию о пропаже Салима заявила его возлюбленная Ольга. Она настойчиво требовала найти его. Расследование длилось продолжительное время, однако труп был обнаружен в Москве-реке случайно.

После этого начались поиски родителей Салима и его близких родственников. Наконец, членам диаспоры удалось найти отца Салима, проживающего в Туле. Ариф сообщил им, что развелся с матерью Салима и дальнейшая судьба сына его не интересует.

В это время из морга пришло сообщение о том, что если не будут найдены родственники Салима, его похоронят на кладбище для бездомных. Но, кроме отца, других родственников найти не удалось. Салима похоронили на кладбище для бездомных, но могила была пронумерована. Только после похорон стало известно, что мать покойного живет в Баку.

По словам Шамиля Тагиева, азербайджанская община собиралась организовать отправку тела в Азербайджан: «Эльнур Гусейнов, я и другие азербайджанцы были готовы сделать это. Но, к сожалению, по существующим в России правилам труп может быть выдан только члену семьи. То есть ни дядя, ни двоюродный брат не смогли бы забрать тело», - отметил глава общины.

Тимур Рзаев, Э.Т.