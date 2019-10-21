Азербайджанка из Москвы подготовила петицию с призывом демонтировать мемориальную доску Гарегина Нжде в Армавире

Подготовлена петиция, призывающая демонтировать мемориальную доску национального героя Армении, пособника фашистов Гарегина Нжде в городе Армавир Краснодарского края России.

Петиция в адрес мэрии Армавира от имени проживающей в Москве Аян Мамедовой размещена на сайте https://www.change.org.

«Президенты России и Азербайджана 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ четко заявили, что на пространстве Содружества нет места героизации нацизма, а также призвали не допускать попыток пересмотра итогов войны, оправдания нацизма в любых его проявлениях и его приспешников», - говорится в петиции.

Отмечается, что несколько лет назад в Армавире была установлена мемориальная табличка Гарегину Нжде – коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим Рейхом. Данное сотрудничество зафиксировано Минобороны России. Местные жители не раз выражали недовольство фактом установки. Требования о демонтаже таблички до сих пор не удовлетворены.

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«Известно, что в январе этого года прокуратура Армавира направила запрос в ГУ МВД России по Владимирской области о привлечении пособника нацистов Гарегина Нжде к уголовной ответственности. Для принятия решения о демонтаже вышеуказанной таблички необходима учетная карточка по уголовному делу в отношении Гарегина Нжде, которая в архиве ГУ МВД России по Владимирской области, где Нжде отбывал наказание. Данный документ может быть предоставлен только по запросу органов прокуратуры.

Призываем власти города Армавира, а также общественность активизировать усилия по решению вопроса и демонтажу таблички, поскольку она оскорбляет память ветеранов Великой Отечественной войны и противоречит позиции России о борьбе с героизацией нацизма», - сказано в документе.

На данный момент петицию подписали 447 человек.

1news.az