Еще раз о том, как в Армении героизируют фашистов и террористов

Аргументированное выступление Президента Азербайджана и неуклюжая попытка ответа премьера Армении - словесная перепалка между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, несомненно, стала самым ярким моментом заседания Совета глав государств СНГ 11 октября в Ашгабаде.

Точно так же, как заседание Валдайского клуба представляло собой наилучшую площадку для блестящего заявления главы Азербайджана по вопросу Карабаха, так и Ашгабадское заседание Совета глав государств СНГ было самым подходящим местом для привлечения внимания к героизации фашизма в Армении, в частности, установки в Ереване памятника фашистскому прихвостню Гарегину Нжде.

И, несомненно, поставленная цель была достигнута – большинство российских СМИ в материалах о саммите главный акцент сделали именно на речи Президента Ильхама Алиева и нескладном выступлении вкупе с передергиванием фактов Никола Пашиняна.

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Прекрасно понимая, что по сути заявления главы Азербайджана ему ответить нечего, армянский премьер попытался оправдать нацистского палача, «объяснив» его преступления во время Второй мировой войны «борьбой против турецкой оккупации Армении».

Что же, идеализировать и героизировать фашистов и террористов, преподнося их кровавые злодеяния в качестве «высокого подвига» и «примера для подражания» в Армении любят и умеют. Установка в центре Еревана памятника Гарегину Тер-Арутюнян по кличке Нжде – единственному в мире человеку, дважды исключенному из партии «Дашнакцутюн» за экстремистские, фашистские и расистские взгляды, а затем сознательно перешедшему на сторону нацистов и основавшему организацию «Таронский орел», на счету которой тысячи убитых советских солдат - не единственный тому пример.

И к памятнику этому человеку возлагал венки и склонял перед ним голову бывший президент Армении Серж Саргсян. Впрочем, в тяге к кровавым деяниям он и сам недалеко ушел от «своего идеала».

На фото: памятник Нжде в Ереване

Кстати, тот же Саргсян лично открывал в Дилижане военно-спортивное училище имени Монте Мелконяна по кличке «Аво» – руководителя группировки «Революционное движение ASALA» в Западной Европе, известного специалиста по подрывному делу и захвату заложников, на счету которого жизни более тысячи мирных людей по всему миру, в том числе беззащитных азербайджанцев.

Выступая на церемонии с речью, Серж Саргсян призвал воспитанников училища равняться на «легендарного героя и своего боевого товарища» - напомним, в годы Карабахской войны экс-президент Армении вырезал целые азербайджанские села вместе с Монте Мелконяном, который получил за это звание «национального героя Армении».

Трагедия Ходжавенда, Ходжалинский геноцид – именно их рук дело и предмет циничного признания Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить; они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип».

На фото: Серж Саргсян (в центре) и Монте Мелконян (справа)

Общеизвестна и кровавая история 20-тысячного «армянского легиона» вермахта. Сформированные в Германии армянские военизированные формирования под руководством соратника Гарегина Нжде - Драстамата Канаяна, более известного как генерал Дро, прошли обучение у инструкторов СС и принимали активное участие в операциях по оккупации Крымского полуострова и наступлениях на Кавказ, участвовали в «маршах смерти» и уничтожении тысяч евреев.

Получившая название в честь Дро самостоятельная зондеркоманда «Дромедар» в апреле 1943 года занималась организацией разведывательно-диверсионных мероприятий в тылах войск Северо-Кавказского фронта. Группа имела полномочия Гитлера на формирование добровольческого легиона из кавказцев для борьбы против Советской власти, который должен был выступить с целью освобождения Армении от большевиков в момент вступления немецких войск в Закавказье.

Как указывал в своих трудах австрийский историк Эрик Файгл, в декабре 1942 года Дро нанес визит Гиммлеру: «У Дро была практика и опыт убивать, не испытывая никаких угрызений совести, - на Гиммлера это производило очень сильное впечатление. Ни Дро, ни Гиммлера не беспокоило, что они и сами посылали людей на гибель. Около 30 тысяч армян откликнулись на призыв Дро и присоединились к нацистам».

Между тем, именем этого человека «благодарные потомки» назвали Национальный институт стратегических исследований при Минобороны. Парадоксально, но факт: одной из главных задач этого «института» обозначено… укрепление взаимодействия в рамках ОДКБ. Как говорится, комментарии излишни.

На фото: Драстамат Канаян (Дро)

По большому счету попытки создать из Нжде и Дро национальных героев Армении и «образец для подражания молодежи» неудивительны, стоит только вспомнить личности двух предыдущих президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - военных преступников, руки которых по локоть в крови азербайджанского народа.

Поэтому совершенно не шокирует героизация в рамках школьной программы в Армении ни зловещего разбойничьего атамана Андраника, бесчинствующего в азербайджанских уездах в 1918-1920 годах, ни нацистского «генерала Дро», ни идеолога армянского фашизма Гарегина Нжде – создателя «армянского легиона» вермахта и верного приверженца бонз Третьего рейха, символика которого уж очень явно сочетается с логотипом Республиканской партии Армении – правящей при Серже Саргсяне и которой экс-президент руководит до сих пор.

И чем же от Саргсяна отличается нынешний руководитель Армении Никол Пашинян? Далеко ли он ушел от своего предшественника, если принять во внимание попытки обелить Нжде на Ашгабадском саммите глав государств СНГ?

…Есть преступления, забывать о которых недопустимо, преступления, не имеющие срока давности. Попытки искажать их, чтобы преподнести в «более выгодном свете», по меньшей мере, аморальны.

Учитывая личность прежних руководителей Армении, пропаганда в этой стране на государственном уровне терроризма и фашизма особого удивления не вызывала. Однако судя по последним событиям, новый руководитель в этом плане тоже далеко от своих предшественников не ушел.

И, вместо постскриптума. С 11 октября, когда в Ашгабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ, и Президент Азербайджана подверг резкой критике героизацию фашизма в Армении, в поисковике Google резко увеличилось число запросов имени Гарегина Нжде среди россиян.

По данным Google Trends, 12 октября оно достигло годового максимума, зафиксировав за последний месяц самый высокий результат.

Ф.Багирова