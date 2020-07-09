AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин

Продажа авиабилетов по данному маршруту будет происходить при соблюдении специальных условий.Рейсом Баку-Берлин могут воспользоваться пассажиры, обладающие правом на постоянное или временное проживание в Германии (включая студентов), а также граждане стран Евросоюза.На рейсы из Берлина в Баку допускаются граждане Азербайджана и граждане других государств, имеющие разрешение на постоянное жительство в Азербайджанской Республике.Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпанииАзербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, могут воспользоваться 30%-ной скидкой при покупке авиабилета в эконом-классе. С процедурой получения скидки на сайте на примере рейса Стамбул-Баку можно ознакомиться в этом видео: