Азербайджанские торговцы устроили кровавую драку на кишиневском рынке – ФОТО – ВИДЕО

Уроженец Азербайджана, торгующий в Кишиневе, этим утром напал на своего соотечественника. 47-летний мужчина был госпитализирован с раной ноги.

Как сообщают молдавские СМИ, по данным правоохранителей, скандал, переросший в драку, вспыхнул около 10.00 часов. Два продавца не поделили прилавок и один из них кинулся на противника с кухонным ножом. Информацию подтвердил замглавы столичной полиции Марин Гараз.

Пострадавшего отправили в Институт скорой помощи и госпитализировали в отделении микрохирургии. Сегодня же ему провели операцию. По словам врачей, состояние пациента средней тяжести.

Предполагаемого агрессора, 30-летнего мужчину, допросили. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства. Ведется расследование.

1news.az