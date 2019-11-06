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Азербайджанские торговцы устроили кровавую драку на кишиневском рынке – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 17:00 ~ 1 минута на чтение 374
Азербайджанские торговцы устроили кровавую драку на кишиневском рынке – ФОТО – ВИДЕО

Уроженец Азербайджана, торгующий в Кишиневе, этим утром напал на своего соотечественника. 47-летний мужчина был госпитализирован с раной ноги.

Как сообщают молдавские СМИ, по данным правоохранителей, скандал, переросший в драку, вспыхнул около 10.00 часов. Два продавца не поделили прилавок и один из них кинулся на противника с кухонным ножом. Информацию подтвердил замглавы столичной полиции Марин Гараз.

Пострадавшего отправили в Институт скорой помощи и госпитализировали в отделении микрохирургии. Сегодня же ему провели операцию. По словам врачей, состояние пациента средней тяжести.

Предполагаемого агрессора, 30-летнего мужчину, допросили. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства. Ведется расследование.

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