«Азеригаз» представил новый способ защиты газовых счетчиков - ВИДЕО

Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) представило новые прозрачные ящики для газовых счетчиков, которые позволят предотвратить внешнее вмешательство в их работу и хищение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев заявил, что эти ящики можно использовать для защиты как механических, так и электронных газовых счетчиков.

«Они устойчивы к ударам, будут запечатаны двумя пломбами, и любое вмешательство в работу этих устройств будет сведено к минимуму. При этом абоненты могут с легкостью пополнить баланс счетчика, вставив карту через маленькое окошко в передней части прозрачного ящика», - подчеркнул Р.Алиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.