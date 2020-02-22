1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Азеригаз» представил новый способ защиты газовых счетчиков - ВИДЕО

22 Февраля, 2020 в 13:38 ~ 1 минута на чтение 334
«Азеригаз» представил новый способ защиты газовых счетчиков - ВИДЕО
Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) представило новые прозрачные ящики для газовых счетчиков, которые позволят предотвратить внешнее вмешательство в их работу и хищение.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев заявил, что эти ящики можно использовать для защиты как механических, так и электронных газовых счетчиков.
 
«Они устойчивы к ударам, будут запечатаны двумя пломбами, и любое вмешательство в работу этих устройств будет сведено к минимуму. При этом абоненты могут с легкостью пополнить баланс счетчика, вставив карту через маленькое окошко в передней части прозрачного ящика», - подчеркнул Р.Алиев.
 
Тимур Рзаев, Г.Р. 
 

334

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены