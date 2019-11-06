Бахлул Мустафазаде: Из всех футболистов, с кем мне довелось выходить на поле, Модрич произвел наибольшее впечатление

Вряд ли я ошибусь, если назову сезон 2019/2020 важнейшим в карьере 22-летнего футболиста сборной Азербайджана и клуба «Сабах» Бахлула Мустафазаде.

Помнится, разговоры о том, что место завершившего выступление в сборной ее капитана и бессменного столпа обороны, легенды отечественного спорта и в недавнем прошлом одного из самых надежных защитников постсоветского пространства Рашада Садыхова в ближайшее время займет юный на тот момент Бахлул Мустафазаде, были встречены с серьезной настороженностью, а порой и вовсе с недоумением. Бахлула всегда считали самым перспективным защитником страны, в то же время Рашада Садыхова – незаменимым.

В целом, понять настороженность было можно. Одно дело — Садыхов, харизматичный и бесспорный лидер, за плечами которого опыт жарких противостояний в лучших местных коллективах плюс чемпионатах Турции и Ирана и, наконец, 18 лет и 112 официальных баталий в составе главной дружины страны, а другое — пусть и одаренный, но все-таки молодой спортсмен, в копилке которого всего-навсего 26 выходов на поле в составе юношеских и молодежных сборных. Казалось бы, замена совершенно неравноценна, а класс упомянутых спортсменов далек друг от друга, как февральская стужа и июльская жара.

Тем не менее Никола Юрчевич наконец решился вызвать Бахлула Мустафазаде, когда ставить в оборону из-за большого количества травмированных было уже некого. И вот, в сентябрьском выезде против Уэльса (1:2) состоялся дебют Бахлула, о котором мечтает любой футболист. Сказать, что новичок не растерялся в именитой компании, это значит - начать предложение и тут же замолчать. В Кардиффе воспитанник «Габалы», выступающий за «Сабах», был максимально внимателен, четок и лаконичен, не совершая лишних движений. Достаточно сказать, что он трижды оставался лицом к лицу с лидером «валлийцев» — одним из самых дорогих футболистов в истории, полузащитником мадридского «Реала» Гаретом Бэйлом. И все три раза звезда «галактикос» оставался не у дел, «спотыкаясь» о неуступчивого и цепкого Бахлула.

Далее была домашняя игра против вице-чемпионов мира хорватов (1:1), где Бахлул был одним из лучших. И, конечно, памятный матч в столице Венгрии (0:1), Будапеште, где отлично отработавший в обороне Бахлул ушел к противоположным воротам и забил гол, ошибочно отмененный арбитром на последних секундах добавленного времени.

Итак, в гостях у газеты «Бакинский рабочий» Бахлул Мустафазаде.

— Согласны ли с мнением, что 2019 год — самый важный в вашей карьере?

— Однозначно. По-моему, для любого спортсмена наиважнейшим считается год, когда он получил вызов в сборную.

— Вызов в сборную и дебют в ее составе — это не одно и то же, согласитесь. Однако у вас два этих события совпали.

— Да, в этом плане мне повезло. Когда попадаешь в сборную, то, по сути, оказываешься в новом коллективе. С кем-то ты можешь быть знаком, с кем-то — нет. Поэтому требуется время, чтобы освоиться, притереться, как принято говорить в таких случаях.

— Лагерь национальной команды — это не только новый коллектив, но и совершенно иной уровень ответственности.

— Безусловно. И это ощущается во всем. Каждое событие или эпизод напоминают тебе, что ты — представитель футбола целой страны.

— Что вы почувствовали, выйдя на дебютную игру против Уэльса?

— Была масса ощущений, целый калейдоскоп. Это и гордость от осознания того, что выхожу на поле в форме сборной, и холодок, который гулял по спине, и мандраж, который вызывали чужие трибуны.

Я даже не помню, как пожал руку Гарету Бэйлу перед началом игры. Хотя мысль о том, что вполне могу столкнуться с ним тет-а-тет, приходила много раз.

— Тем не менее звезде «Реала» ни разу не удалось пройти вас.

— Лестно слышать такие слова, но Гарету необязательно финтить в каждом эпизоде. Да, пару раз мне удалось не поддаться на его дриблинг и завладеть мячом. Но вспомните, сколько раз он одним касанием делал точные пасы метров на 30—35. Когда видишь подобное по телевизору, тебе это доставляет удовольствие. Когда же это происходит в паре шагов от тебя, понимаешь, что перед тобой — талантище. И гол свой в тот вечер Бэйл забил. Как говорится, миссия была выполнена.

— Через 3 дня в Баку «милли» принимала серебряных призеров последнего Чемпионата мира, чья главная звезда и капитан — Лука Модрич — партнер Бэйла по «Реалу».

— Из всех футболистов, с кем мне довелось выходить на поле, Модрич произвел наибольшее впечатление. Прием и укрощение мяча, ювелирная точность при передачах, умение быть в центре событий, за секунду оценить ситуацию и принять верное решение. Мне он напоминал дирижера, который руководит действиями оркестра. Игра хорватов строится через него — настоящего лидера и капитана. Думаю, даже далекий от футбола человек после 10 минут наблюдений точно определит, что Лука Модрич — №1 в сборной Хорватии. Наблюдать за ним — огромное удовольствие. А главное — понимаешь, что именно такой мастер и должен защищать цвета «галактикос» — королевского клуба. Становится понятным и то, почему «Ман Сити» или «ПСЖ» готовы отдать за него огромные деньги.

Не засчитанный гол Бахлула в ворота сборной Венгрии

— После хорватов «милли» ждала отборочная встреча в столице Венгрии, которая надолго запомнится азербайджанским болельщикам и особенно вам, Бахлулу Мустафазаде.

— Знаете, после матча в Будапеште смело можно говорить о том, что Никола Юрчевич наперед знал, каким будет его сценарий. Он так точно расписал ход игры, упомянул столько деталей и событий, как будто рассказывал об уже завершившейся игре. Это удивительно, честное слово. Лично я был даже не удивлен, а шокирован. Шокирован, потому что никогда прежде не встречал ничего подобного. Думаю, этот случай лишний раз доказывает, что Юрчевич — профи высочайшего уровня.

— Если рулевой знал весь сценарий вечера, логично предположить, что все «ходы у него были записаны», и хозяева ни при каких обстоятельствах не могли преподнести вам сюрприз. По факту же у болельщиков создалось впечатление, что стартовая гиперактивность венгров сильно удивила вас. Удивила настолько, что на протяжении 15 минут сборная Азербайджана не могла толком перейти за центр.

— В том, что венгры будут работать в атаку, не сомневался никто Они борются за выход из группы, и победа была им необходима как воздух. Соответственно, установка у них была — работать в атаку и только в атаку, чтобы «взять» 3 очка. Но будем откровенны, кому могло прийти в голову, что уже в дебюте соперник пойдет вперед большими силами и чуть ли не всем составом сгруппируется вблизи нашей штрафной? Венгры действовали так, будто до конца игры осталось минут 10—15, а им нужно отыгрывать 2 гола. Их тактика была неоправданно рискованной, оттого и стала сюрпризом.

— Согласен, риск в данном случае не был оправдан. Атаки большими силами имеют большой минус — пустые зоны, через которые недолго получить разящий контрвыпад.

— Разумеется, венгры сильно рисковали, начав встречу в таком ключе. Тем не менее цель — быстрый гол — была ими достигнута.

— Благо, и наша оборона, и Балаев (вратарь — прим.) действовали хладнокровно, в результате чего к середине первого тайма вам удалось отодвинуть игру от своей штрафной.

— Как бы мы ни отодвигали, венгры с завидным упрямством возвращали все на круги своя. Поэтому мы старались не торопиться и делали ставку на концовку встречи, когда соперник начнет «сдавать» физически. Опять же, никто не запрещал нам уходить в контратаку, если выпадала возможность.

— И вам трижды удалось уйти в контрнаступления, блестяще организованные. И все три раза действо не было доведено до логического завершения, то бишь, гола. Завершение атаки нередко называют ахиллесовой пятой азербайджанского футбола. Хотелось бы услышать и ваше мнение.

— У меня еще слишком мало опыта, чтобы говорить о слабых моментах футбола целой страны. Это было бы чересчур смело со стороны 22-летнего игрока. Мыслями и выводами на подобные темы часто делятся ветераны, чье мнение важно для нас. Многому можно научиться, слушая их.

— Но вы же не станете отрицать, что реализация у нас далека от идеала.

— Да, не идеальна. А кто или что идеальны в нашем мире? Все работают для того, чтобы сделать полшага-шаг по направлению к идеалу. Кому-то это удается, кому-то — нет.

— Вернемся в Будапешт. Ваш рейд к противоположным воротам — это импровизация или задумка?

— Ни первое и ни второе. Скорее, правило. Когда идет последняя минута, все, нередко даже вратари, идут к противоположным воротам. Речь, разумеется, идет о проигрывающей команде.

Я был на седьмом небе от счастья, когда забил гол, и не сразу заметил отмашку голландского судьи. Сперва подумал, что рефери усмотрел офсайд, но когда был назначен свободный удар и судья жестом показал, дескать, была игра рукой, я был шокирован. Вдобавок мне была показана желтая карточка.

— Что вы сказали голландцу после финального свистка?

— Сказал, что после первого же просмотра эпизода в записи он поймет, какую ошибку совершил. Следует отдать голландцу должное, ведь признал оплошность и принес извинения.

— Ну что ж, Бахлул, большое спасибо за интересную беседу.

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