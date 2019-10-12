Бахрам Багирзаде: инициатива Мехрибан ханум Алиевой о посадке 650 тысяч деревьев вызовет большой резонанс во всем мире

Благородная инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими вызовет большой резонанс во всем мире.

«Как гражданину Азербайджана, мне очень хочется принять участие в этой акции, причем вместе с детьми, чтобы подрастающему поколению с детства прививалась любовь к экологии и родной земле. В своей жизни я посадил много деревьев, но в рамках этой инициативы, хотел бы посадить 48 деревьев - по количеству лет моей жизни», - сказал АЗЕРТАДЖ заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

«Насими - великий поэт и мыслитель мирового значения, а сохранение его наследия - большая гуманитарная миссия. Уверен, что весь азербайджанский народ поддерживает эту инициативу Мехрибан Алиевой и примет активное участие в акции», - сказал Багирзаде.