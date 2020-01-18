Бакинская полиция начала проверку в детдоме №2

На основе многочисленных обращений, поступивших от руководства Детского дома №2, расположенного в Сураханском районе Баку, полиция начала проверку в отношении воспитанника детского учреждения М. Гулиева (2004 года рождения).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, было проверено, действительно ли подросток ломал мебель и инвентарь детского дома, грубо обращался с другими воспитанниками, оказывал на них физическое давление и т.д.

«Собранные по факту материалы были направлены в отдел по работе с несовершеннолетними Управления полиции Сураханского района Баку.

Заявления матери подростка - А.Гулиевой о том, что ее сын подвергается физическому и психологическому давлению в детдоме №2, не имеют под собой никаких оснований», - заявил Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев