Бакинский морской вокзал отмечает полувековой юбилей – ФОТО

~ 1 минута на чтение 772

Исполняется 50 лет одному из красивейших зданий столицы Азербайджана – Бакинскому морскому вокзалу.

Как сообщает 1news.az, фундамент здания, построенного у площади Азадлыг, напротив Дома правительства, был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и 1 июля 1970 года состоялось торжественное открытие вокзала, в котором принял участие Гейдар Алиев.

Архитекторы Морвокзала – В.Шульгин, И.Орлова-Строгонова и другие. Здание стало образцом советского модернизма 70-х годов в этой части Баку и логичным завершением городского бульвара.

21 июня 2006 года состоялось открытие Бакинского морского вокзала после капитальной реконструкции. В церемонии открытия принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что отвечающий современным стандартам морской вокзал, оснащенный самым новейшим оборудованием, ежедневно может обслуживать 1200 пассажиров. Здесь функционируют также информационное бюро, пункты казначейства, обмена валют, гостиница.

В Казахстан, Туркменистан и Россию курсируют паромы, а два судна обслуживают работающих на Нефтяных Камнях. Есть банкетный зал на 120 человек, конференц-зал на 400 мест, комнаты для гостей и другие помещения.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Архитектурное наследие эпохи Гейдара Алиева: Модернизм 70-80-х, которым мы можем гордиться – ФОТО