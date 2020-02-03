Баку вошел в число самых романтичных городов

Азербайджан назван одним из самых романтичных мест для посещения в День святого Валентина 14 февраля.

Как сообщает Report, согласно рейтингу дубайского портала Tajawal, Баку входит в число популярных городов для романтических поездок.

«Азербайджан со своей столицей с его мощеными, узкими, извилистыми улочками, бутиками и большим количеством местных магазинчиков, кафе и ресторанов, находится на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока. Культура и еда в столь космополитичной столице, как Баку, – это настоящая смесь востока и запада», - говорится в сообщении.

Наряду с Азербайджаном в рейтинг также вошли Мальдивы, Оман, Кипр и Грузия.

1news.az