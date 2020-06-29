Билл Гейтс: Вакцина не гарантирует полной остановки распространения COVID-19 – ВИДЕО

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Ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире в целом и в США в частности оказалась серьезнее, чем можно было предположить.

Об этом сказал основатель Microsoft, американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс, выступая в конце прошлой недели в эфире телеканала CNN.

Он полагает, что ежедневный рост числа новых случаев заболевания в США связан не только с массовым тестированием населения (как раньше предположили в администрации Трампа), а скорее с нежеланием людей сохранять безопасную дистанцию и носить защитные маски.

«Если мы не поменяем свое поведение, в октябре и ноябре нас ждет повторная волна заболеваний, и показатели будут гораздо более крупными», - убежден Билл Гейтс.

При этом он убежден, что Соединенные Штаты не использовали в полной мере свои возможности супердержавы в сдерживании эпидемии COVID-19.

Гейтс с сожалением отметил, что в США велика доля людей, либо не верящих в масштабы эпидемии, либо политизирующих этот вопрос. Он привел в пример губернатора Северной Дакоты, который был вынужден обратиться к жителям штата с призывом не проявлять грубости по отношению к людям, которые носят маску.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс спонсирует разработки вакцины против COVID-19. Еще в марте было объявлено о выделении 125 млн долларов на разработку методов лечения, а в апреле сам Гейтс заявил о вложении «миллиардов долларов» на строительство заводов по разработке вакцины от нового коронавируса.

Однако, по словам Гейтса в эфире CNN, даже появление вакцины не гарантирует того, что новый коронавирус перестанет распространяться.

«Вакцина имеет две основные функции. Одна заключается в том, чтобы предоставить человеку индивидуальную защиту от заражения, а другая позволяет вакцинированному перестать быть разносчиком заболевания», - объяснил он.

«Пока невозможно гарантировать, что вакцина станет идеальным блокатором распространения инфекции», - сказал он, выразив согласие с мнением американского эпидемиолога Майкла Остерхолма о том, что «распространение коронавируса будет продолжаться до тех пор, пока не будут заражены 60–70% населения США».

Однако, учитывая нынешний уровень недоверия в мире к разрабатываемым вакцинам, политизации вопроса и выстраиванию конспирологических теорий вокруг эпидемии COVID-19, Гейтс считает, что главной задачей для всего мира будет убедить людей воспользоваться новой вакциной.

Ведущий адресовал Биллу Гейтсу вопрос: не примет ли общество сосуществование с новым коронавирусом как новую норму жизни, как приняло, к примеру, случаи массовых расстрелов (частое явление во многих странах мира в последние годы)? На это Гейтс ответил отрицательно: «Надеюсь, что нет. Это было бы слишком жестоко».

Соединенные Штаты Америки по числу случаев заражения COVID-19 по-прежнему на первом месте. Здесь зарегистрировано более 2,5 млн заболевших, и ежедневно продолжают заражаться более 40 тыс. человек.

В конце прошлой недели власти США заявили, что реальное число заболевших коронавирусом в стране может быть в десять раз выше, чем сообщается официально. Такие оценки сделаны после изучения анализов крови, собранных по всей стране, и обнаружения в них антител к коронавирусу.

Если раньше инфекция распространялась в основном на северо-востоке США, то теперь эпицентр сместился на юг и запад страны.

Власти трех американских штатов 24 июня ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих на территорию Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута из регионов с высокой заболеваемостью COVID-19. К «опасной зоне» отнесены южные штаты – Алабама, Арканзас, Аризона, Флорида, Южная и Северная Каролина, Техас, Вашингтон и Юта.

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