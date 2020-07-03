~ 1 минута на чтение 178

В Азербайджане более 55% случаев заражений коронавирусом приходится на Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«В Баку заполняемость больничных коек достигает 80-85%», - сказал он.

По его словам, на Абшеронский район приходится 16,3% случаев заражений, на регион Гянджа-Газах - 8,4%, центральные районы - 7,5%, Лянкяран - 5,8%, на регионы Губа-Xачмаз - 1,6%, Шеки-Загатала - 1,4%, Верхний Карабах - 1,1%, Ширван - 1,2%.

«Число зараженных коронавирусом среди прибывших из-за рубежа составляет 1,3%», - сказал он.

Он указал, что число случаев заражений среди людей в возрасте 0-9 лет составляет 5%, 10-19 лет - 6%, 20-29 лет - 14%, 30-39 лет - 18%, 40-49 лет - 15%, 50-59 лет - 21%, 60-69 лет - 16%, 70-79 лет - 4%, старше 80 лет - 2%.

Эльшан Рустамов