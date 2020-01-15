БТА усилит контроль над незаконной парковкой в столице

Продолжается работа по усилению контроля над незаконной парковкой автомобилей на улицах и проспектах столицы.

Для этой цели будут использоваться оснащенные камерой автомобили.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентство, это позволит точнее регистрировать время незаконной парковки и увеличит оперативность.

Камера будет фиксировать траекторию движения автомобиля, факты нарушения правил остановки и парковки.

Находящийся в автомобиле сотрудник посредством бортового компьютера будет составлять решение об административном взыскании в отношении водителя, нарушившего правила остановки и парковки.

Таким образом, контроль на более обширной территории над незаконной парковкой будет более эффективным, без непосредственного контакта сотрудника с водителями, без остановки служебных автомобилей.

Отметим, что главная цель Бакинского транспортного агентства – обеспечение бесперебойного и безопасного движения на проспектах и улицах города.

«Учитывая это, мобильный контроль при помощи этих автомобилей будет осуществляться на дорогах, где пробки и плотность наблюдаются больше всего, особенно рядом с автобусными остановками. Еще раз просим водителей следовать правилам дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения», - говорится в информации БТА.