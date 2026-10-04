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В Губе обрушился участок дороги, движение оказалось перекрыто - ВИДЕО

Редакция 1news13:00 - Сегодня
В Губе обрушился участок дороги, движение оказалось перекрыто - ВИДЕО

В Губе произошло обрушение части автомобильной дороги, в результате чего движение на участке оказалось полностью прервано.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

На видео видно, что часть дорожного полотна полностью провалилась, из-за чего проезд через участок невозможен.

При этом на месте происшествия не видно предупреждающих знаков или других средств, ограничивающих доступ к опасной зоне.

Обстоятельства и причины обрушения уточняются.

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