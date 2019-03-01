Бывшего министра обороны Армении вызовут на допрос – СМИ

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств апрельской войны в конце января или в начале февраля созовет свое первое в текущем году заседание, на которое собираются "пригласить" бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание "Грапарак".

"Уведомление пока не отправили, но отправим", - сообщил источник газеты.

Комиссия по изучению обстоятельств апрельских боев 2016 года была сформирована решением парламента 31 мая 2019 года. 10 декабря парламент Армении принял решение продлить на шесть месяцев сроки ее деятельности.

Ранее глава комиссии Андраник Кочарян заявил, что будет допрошено порядка 40 должностных лиц, на что может потребоваться несколько месяцев.

Несмотря на заявления Кочаряна о том, что Серж Саргсян, экс-министр обороны Сейран Оганян и экс-глава генштаба Юрий Хачатуров будут вызваны на допрос до конца 2019 года, пока никого из них не вызывали.

1news.az