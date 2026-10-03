В Национальном парке вулканов на Гавайях обрушилась знаменитая морская арка Холей, более пяти веков возвышавшаяся над Тихим океаном.

Об этом сообщила Служба национальных парков США. Арка высотой около 27 метров находилась на южном побережье острова Гавайи и была одной из известных природных достопримечательностей парка.

По данным парка, еще 23 сентября арка оставалась на месте, однако к вечеру 27 сентября уже обрушилась. Точное время разрушения неизвестно. Не исключено, что это произошло в период, когда парк был временно закрыт из-за тропического шторма Nolo.

Специалисты отмечают, что побережье в этом районе в течение нескольких лет демонстрировало признаки нестабильности. Скалы пострадали во время землетрясений, сопровождавших извержение Килауэа в 2018 году, а позднее сильный прибой уже разрушал часть основания арки.

Арка сформировалась примерно 550 лет назад в результате эрозии древнего лавового потока. Волны постепенно размывали вулканическую породу, создавая естественный свод.

После обрушения администрация парка вновь призвала посетителей не приближаться к краям нестабильных прибрежных скал.