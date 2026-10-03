Американский самолет пропал после вылета из Бермудских островов

Самолет Gulfstream G100 с шестью людьми на борту пропал во время полета с Бермудских островов в Бостон.

Связь с воздушным судном была потеряна утром 3 октября в районе острова Нантакет у побережья штата Массачусетс. Поиски ведет Береговая охрана США.

На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял медицинский рейс и принадлежит канадской компании Latitude Air Ambulance.

Федеральное управление гражданской авиации США уведомило Береговую охрану после того, как воздушное судно исчезло с радаров. К поисковой операции привлечены авиационные и морские подразделения.

Информации об обнаружении самолета или находившихся на борту людей пока нет.