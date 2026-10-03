 Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ

Редакция 1news23:23 - 03 / 10 / 2026
Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ

Украина намерена нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики Москвы, при этом Киев не будет целенаправленно атаковать гражданские объекты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о подготовке Россией новой тактики ударов по более широкому кругу объектов в преддверии зимы.

Зеленский утверждает, что речь идет об атаках на инфраструктуру, логистику, дороги, школы и больницы с целью вынудить жителей покидать Киев и другие города. Москва заявляет, что наносит удары по военным и связанным с ними объектам, и отрицает намеренные атаки на мирное население.

Президент Украины заявил, что в ответ Киев сосредоточится прежде всего на российской нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку она приносит доходы, используемые для ведения войны.

«С их ударами по нашей энергетике мы должны отвечать по их энергетике. Прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам», — сказал Зеленский, добавив, что Украина не намерена наносить ответные удары по гражданским объектам.

Зеленский также сообщил, что в ходе украинского контрнаступления под кодовым названием «Вивальди» было возвращено около 140 кв. км территории Донбасса. Россия требует контроля над всем регионом в рамках возможного мирного соглашения.

Поделиться:
309

Актуально

Мнение

Сегодня - День города Джебраил

Спорт

В Баку завершился этап Кубка мира по плаванию

Спорт

«Туран Товуз» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче в Баку

Общество

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

В мире

Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев

Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ

Федеральные силы Эфиопии захватили аэропорт в столице Тыграя

Президент Германии предупредил о риске раскола страны по сценарию Веймарской республики

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Второй пилот flydubai собирался направить самолёт на Израиль - ОБНОВЛЕНО

Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Афра Сарачоглу впервые прокомментировала положительные результаты теста на наркотики

Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии

Последние новости

Сегодня - День города Джебраил

Сегодня, 00:00

Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев

03 / 10 / 2026, 23:33

Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ

03 / 10 / 2026, 23:23

Федеральные силы Эфиопии захватили аэропорт в столице Тыграя

03 / 10 / 2026, 22:58

В Баку завершился этап Кубка мира по плаванию

03 / 10 / 2026, 22:33

«Туран Товуз» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче в Баку

03 / 10 / 2026, 22:20

Президент Германии предупредил о риске раскола страны по сценарию Веймарской республики

03 / 10 / 2026, 21:55

Иран назвал условие для возобновления инспекций МАГАТЭ

03 / 10 / 2026, 21:25

На Гавайях обрушилась знаменитая морская арка Холей

03 / 10 / 2026, 21:03

Узбекистан усилил санитарный контроль после сообщений о возможном случае чумы в России

03 / 10 / 2026, 20:46

Пожар на станции «Тульская» в Москве: эвакуированы 250 человек

03 / 10 / 2026, 20:37

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

03 / 10 / 2026, 20:10

В Агдаме предотвратили ранний брак 15-летней девочки

03 / 10 / 2026, 19:50

Американский самолет пропал после вылета из Бермудских островов

03 / 10 / 2026, 19:30

Оползень перекрыл дорогу Губа – Хыналыг, восемь горных сел отрезаны от сообщения - ВИДЕО

03 / 10 / 2026, 19:05

Абсолютный суверенитет и независимость

03 / 10 / 2026, 18:43

«Справедливость» по-французски: армянским преступникам — свободу, азербайджанским жертвам — забвение?

03 / 10 / 2026, 18:09

Задержан мошенник, «устраивавший» детей на учебу за рубеж

03 / 10 / 2026, 18:00

Штайнмайер предостерег ФРГ от повторения судьбы Веймарской республики

03 / 10 / 2026, 17:45

К 2050 году в Бельгии почти 1 млн детей будут страдать близорукостью

03 / 10 / 2026, 17:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55