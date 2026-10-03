Зеленский: Украина удвоит удары по российским НПЗ

Украина намерена нарастить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на изменение тактики Москвы, при этом Киев не будет целенаправленно атаковать гражданские объекты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о подготовке Россией новой тактики ударов по более широкому кругу объектов в преддверии зимы.

Зеленский утверждает, что речь идет об атаках на инфраструктуру, логистику, дороги, школы и больницы с целью вынудить жителей покидать Киев и другие города. Москва заявляет, что наносит удары по военным и связанным с ними объектам, и отрицает намеренные атаки на мирное население.

Президент Украины заявил, что в ответ Киев сосредоточится прежде всего на российской нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку она приносит доходы, используемые для ведения войны.

«С их ударами по нашей энергетике мы должны отвечать по их энергетике. Прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам», — сказал Зеленский, добавив, что Украина не намерена наносить ответные удары по гражданским объектам.

Зеленский также сообщил, что в ходе украинского контрнаступления под кодовым названием «Вивальди» было возвращено около 140 кв. км территории Донбасса. Россия требует контроля над всем регионом в рамках возможного мирного соглашения.