Пожар на станции «Тульская» в Москве: эвакуированы 250 человек

На станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло задымление в вагоне поезда.

По данным Департамента транспорта Москвы, инцидент произошел вечером 3 октября. Ситуацию оперативно взяли под контроль сотрудники метро, угрозы для жизни и здоровья пассажиров не было.

Из-за задымления около 250 человек покинули станцию. На место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, причиной инцидента могло стать короткое замыкание оборудования одного из вагонов.

Движение поездов на участке между станциями «Серпуховская» и «Нагорная» было временно остановлено, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было восстановлено и начало вводиться в график.