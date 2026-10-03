В Агдаме предотвратили ранний брак 15-летней девочки

В Агдамском районе предотвратили попытку вовлечь 15-летнюю девочку в ранний брак.

1 октября семья жительницы Агдамского района 2011 года рождения сообщила в службу «102», что девочка покинула дом, не поставив родственников в известность, и ее местонахождение неизвестно.

После обращения сотрудники полиции начали поисковые мероприятия. К расследованию также подключился Агдамский центр поддержки детей и семей Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя без ведома семьи отправилась к жителю Шамкирского района с целью вступления в брак.

С учетом того, что девочке 15 лет, полиция провела оперативные мероприятия, в результате которых ее местонахождение было установлено в короткие сроки. Несовершеннолетнюю нашли и передали семье.

Таким образом, удалось обеспечить ее безопасность и предотвратить ранний брак.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается в Агдамском районном отделе полиции.