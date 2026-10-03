 Оползень перекрыл дорогу Губа – Хыналыг, восемь горных сел отрезаны от сообщения - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Оползень перекрыл дорогу Губа – Хыналыг, восемь горных сел отрезаны от сообщения - ВИДЕО

Редакция 1news19:05 - Сегодня
Оползень перекрыл дорогу Губа – Хыналыг, восемь горных сел отрезаны от сообщения - ВИДЕО

Оползень полностью перекрыл движение по автомобильной дороге Губа – Хыналыг, в результате чего восемь горных сел оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Причиной активизации оползневых процессов стали продолжительные дожди и сильное переувлажнение почвы в горной местности.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана направило на место тяжелую спецтехнику и рабочие бригады.

В настоящее время проводится расчистка трассы для скорейшего восстановления движения.

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