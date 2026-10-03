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Иран назвал условие для возобновления инспекций МАГАТЭ

Редакция 1news21:25 - Сегодня
Иран назвал условие для возобновления инспекций МАГАТЭ

Иран возобновит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии только после того, как МАГАТЭ официально заявит об обеспечении безопасности иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков.

Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Вахид Ахмади.

По его словам, Тегеран в настоящее время полностью приостановил сотрудничество с международным агентством, включая проведение инспекций и другие формы взаимодействия.

Ахмади отметил, что, согласно правилам МАГАТЭ, ядерные объекты государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия должны быть защищены от нападений.

«Возобновление инспекций и сотрудничества с Агентством станет возможным только после того, как МАГАТЭ официально объявит, что необходимые условия для обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-ядерщиков обеспечены», — заявил он.

МАГАТЭ ранее прекратило часть проверок на иранских объектах после ударов по ядерной инфраструктуре страны, сославшись на соображения безопасности инспекторов. Агентство также указывало, что ядерные объекты не должны подвергаться вооруженным атакам независимо от обстоятельств.

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