Цена барреля нефти марки Brent поднялась до $43

~ 1 минута на чтение 37

Цена барреля нефти марки Brent на торгах в понедельник, 6 июля, поднялась до 43 долларов.

На Лондонской бирже ICE стоимость фьючерсного контракта на баррель Brent с поставкой в сентябре составляла $42,90.

Августовские фьючерсы на нефть WTI - $40,32 (-0,81%)

Разница между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $2,6 в пользу Brent.

Предыдущая торговая неделя на рынке нефти завершилась незначительным снижением в пятницу.

В целом пока по-прежнему наблюдается относительно спокойная ситуация. Котировки Brent консолидируются чуть выше $40.

С.Агаева