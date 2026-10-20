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СМИ: США не одобрили передачу ракет для комплексов Patriot Украине

Редакция 1news08:25 - Сегодня
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СМИ: США не одобрили передачу ракет для комплексов Patriot Украине

Администрация Соединенных Штатов не одобрила Киеву поставку ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не утвердил поставку снарядов для ЗРК Украине из других стран. Глава ведомства не заблокировал эти поставки, но и не завершил необходимые процедуры для их одобрения. Боеприпасы производятся в США и поставляются за рубеж в соответствии с соглашением, согласно которому передача в третьи страны требует одобрения со стороны Вашингтона.

На прошлой неделе телекомпания CNN сообщила о том, что у Украины иссякли запасы ракет для Patriot.

Источник: ТАСС

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