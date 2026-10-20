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Трамп считает, что Париж превратится в «мусульманский город»

Редакция 1news08:30 - Сегодня
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Трамп считает, что Париж превратится в «мусульманский город»

Столица Франции из-за неконтролируемой иммиграции скоро станет мусульманским городом, заявил президент США Дональд Трамп.

«Туда приезжают все со всего мира. В итоге, как вы знаете, Париж скоро станет мусульманским городом. А планировалось совершенно другое», — сказал он журналистам в Вашингтоне.

Комментируя недавние беспорядки во французских городах, Трамп сказал, что опечален увиденным и что давно советовал президенту Франции Эммануэлю Макрону ужесточить правила въезда для иммигрантов.

«Причина того, что там происходит, — это иммиграция, а не проблема школ или еще что-то», — добавил он.

Источник: interfax.ru

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