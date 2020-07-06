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Цена на нефть растет

Сегодня в 09:27 ~ 1 минута на чтение 191
Цена на нефть растет

Цены на нефть перешли к росту после снижения, вызванного опасениями по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в среду, 8 июля, составляет 42,94 доллара за баррель, что на 0,14 доллара (0,32%) выше, чем цена на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,07 доллара (0,17%) - до 40,46 доллара за баррель.

Источник: Interfax

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