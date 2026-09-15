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Министр: Потенциал зеленой энергии Азербайджана создает новые возможности сотрудничества для швейцарских компаний

First News Media20:42 - Сегодня
Министр: Потенциал зеленой энергии Азербайджана создает новые возможности сотрудничества для швейцарских компаний

В рамках рабочего визита министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова в Швейцарскую Конфедерацию состоялся Швейцарско-азербайджанский бизнес-форум.

Как сообщили в Министерстве экономики, наряду с официальными лицами обеих стран, в мероприятии также приняли участие представители компаний из таких сфер, как энергетика, транспорт и логистика, строительство, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, туризм, здравоохранение, телекоммуникации, консалтинг, финансы, химия, фармацевтика и др.

Выступивший на форуме министр экономики М. Джаббаров, говоря о динамике развития азербайджано-швейцарского экономического сотрудничества, отметил, что торговля и взаимные инвестиции являются ключевыми направлениями двусторонних экономических связей. Он подчеркнул благоприятную бизнес- и инвестиционную среду Азербайджана, его стратегическое географическое положение, транспортно-логистические возможности и растущую роль в рамках Среднего коридора. По его словам, действующие в нашей стране свободные экономические и промышленные зоны, а также потенциал зеленой энергии создают новые возможности сотрудничества для инвесторов, в том числе для швейцарских компаний.

Подчеркивалось значение проведения 25-26 сентября этого года в Баку под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева второго Азербайджанского международного инвестиционного форума с точки зрения налаживания новых партнерских связей и привлечения инвестиций.

В свою очередь, представитель Федерального совета Швейцарской Конфедерации по торговым соглашениям, руководитель Управления двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Андреа Раубер Саксер отметила важность развития азербайджано-швейцарского экономического диалога, расширения торгово-инвестиционных связей, а также увеличения прямых контактов между деловыми кругами.

В рамках форума были рассмотрены глобальные тренды в сфере Четвертой промышленной революции, инновационных экосистем и стимулирования инвестиций, заслушаны презентации азербайджанских и швейцарских компаний, состоялся обмен мнениями об инвестиционных приоритетах, возможностях выхода на глобальные рынки и моделях сотрудничества.

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