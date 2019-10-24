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«Чунга-Чанга» и другие детские хиты на разных языках в исполнении «поющего папы» и его дочери - ВИДЕО

Сегодня в 13:50 ~ 1 минута на чтение 266
«Чунга-Чанга» и другие детские хиты на разных языках в исполнении «поющего папы» и его дочери - ВИДЕО

В сентябре видеохитом в социальных сетях стал ролик, в котором отец с дочерью едут в школу и поют вместе на разных языках, героями ролика стали «поющий папа» Джейхун Джаббаров и его дочь Ясемин.

Ролик привлек внимание не только пользователей социальных сетей, но и азербайджанских СМИ, героями которых стали папа с дочкой – Дж.Джаббаров в своем интервью 1news.az отмечал, что у него в планах съемка профессионального клипа с дочерью, и не прошло и месяца, как он представил новый видеоролик в Сети.

В ролике, съемки которого прошли в Baku Oxford School & Engineering for Kids, Дж.Джаббаров вместе с дочерью Ясемин исполняют песни на 4 языках – азербайджанском, английском, турецком и русском.

В видео звучат песни «Kukla», «Чунга-Чанга», «Finger Family» и многие другие популярные детские композиции – режиссер клипа Ниджат Зейналлы.

Более подробно об истории «поющего папы» и его дочери Ясемин читайте по ссылке – а ниже представлено для просмотра их видео, вызвавшее ранее невероятный положительный резонанс в социальных сетях.

Читайте по теме:

«Поющий папа» Джейхун Джаббаров: «Я не ожидал такого резонанса в соцсетях» - ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

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