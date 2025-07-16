СМИ: Путин намерен продолжать спецоперацию, несмотря на угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на якобы источники, близкие к Кремлю.

По данным собеседников агентства, требования России могут расширяться по мере продвижения ВС РФ на Украине. Президент Путин считает, что «экономика и армия страны достаточно сильны, чтобы выдержать давление Запада», утверждают источники.

Российский лидер уверен, что «Россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, способна выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу введения пошлин США в отношении покупателей российской нефти», сообщают источники.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого», — заявил один из собеседников Reuters.

Источник: Gazeta.ru