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Джефф Безос планирует купить Vogue в подарок Лорен Санчес - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
Джефф Безос планирует купить Vogue в подарок Лорен Санчес - ФОТО

Как утверждают источники, персонал Conde Nast (журнальное издательство, подразделение медиакомпании Advance Publications – прим.ред.) уверен, что Джефф Безос планирует купить издательский дом в качестве свадебного подарка для своей новой жены, Лорен Санчес.

Об этом сообщает Daily Mail, отмечая, что многие считают, что это не случайность, что Л.Санчес стала героиней цифровой обложки Vogue в июле.

Однако семья Ньюхаус, владеющая Conde Nast с 1959 года, утверждает, что их издания «не выставлены на продажу». Более того, источник, близкий к Дж.Безосу, заявил, что слухи о покупке Vogue «совершенно не соответствуют действительности».

По словам источников, Анна Винтур может играть роль посредника в переговорах, поскольку имеет долю в бизнесе и заинтересована в продаже – напомним, что в июне А.Винтур объявила об уходе с должности главного редактора Vogue после 37 лет, хотя и сохранила контроль над глобальными операциями бренда.

«Сейчас они унифицируют структуру всех изданий по миру, что обычно происходит перед продажей. Анна была последним главным редактором, оставшимся на своём посту, в то время как другие издания уже перешли к системе глобальных редакционных директоров. Она приняла это, вероятно, понимая, что компанию готовят к продаже. Все упрощают, и все обсуждают Безоса», - цитирует Daily Mail своего инсайдера.

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